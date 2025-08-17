Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre Portal Pop Mais

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a saúde do renomado autor.

