Escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado na Unidade de Terapia... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI em Porto Alegre Portal Pop Mais

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a saúde do renomado autor.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Porsche de Anderson Neiff se choca contra poste na BR-232

Técnico de enfermagem é condenado por estuprar pacientes sedados e filmar crimes em UPA de Curitiba

Morre o ator Terence Stamp, intérprete do General Zod em “Superman”, aos 87 anos