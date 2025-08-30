Escritor Luis Fernando Veríssimo morre aos 88 anos O escritor Luis Fernando Veríssimo morreu na manhã deste sábado (30), em Porto Alegre (RS), aos... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 07h57 ) twitter

O escritor Luis Fernando Veríssimo morreu na manhã deste sábado (30), em Porto Alegre (RS), aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado tratando contra uma pneumonia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida e a obra deste grande autor.

