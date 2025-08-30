Escritor Luis Fernando Veríssimo morre aos 88 anos
O escritor Luis Fernando Veríssimo morreu na manhã deste sábado (30), em Porto Alegre (RS), aos...
O escritor Luis Fernando Veríssimo morreu na manhã deste sábado (30), em Porto Alegre (RS), aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado tratando contra uma pneumonia.
