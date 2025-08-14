Esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador Luciana Cardoso, esposa do apresentador Faustão, usou as redes sociais nesta quarta-feira (13), para atualizar o... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador Portal Pop Mais

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Faustão, usou as redes sociais nesta quarta-feira (13), para atualizar o estado de saúde do comunicador, que segue internado desde maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde do apresentador!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Médicos confirmam diagnóstico de demência e afasia de Wendy Williams

Defesa de Hytalo Santos abandona o caso

‘The Life of a Showgirl’: Taylor Swift libera capa e tracklist de novo álbum