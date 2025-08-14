Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Faustão, usou as redes sociais nesta quarta-feira (13), para atualizar o...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Esposa de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador Portal Pop Mais

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Faustão, usou as redes sociais nesta quarta-feira (13), para atualizar o estado de saúde do comunicador, que segue internado desde maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde do apresentador!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.