Estrela do k-pop Lee Min, do duo de R As One, é encontrada morta aos 46 anos

A indústria musical coreana está de luto pela morte repentina e inesperada de Lee Min. A...

A cantora LeeMin - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

A indústria musical coreana está de luto pela morte repentina e inesperada de Lee Min. A cantora coreano-americana estreou em 1999 como integrante do duo As One ao lado de sua parceira Crystal, permanecendo ativa por mais de 25 anos e lançando novas músicas no último verão. Lee tinha 46 anos.

