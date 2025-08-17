Estudo mostra que suor masculino tem efeito positivo no humor das mulheres É fato: o suor masculino pode ter um efeito positivo no humor das mulheres. A ciência... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

suor masculino Portal Pop Mais

É fato: o suor masculino pode ter um efeito positivo no humor das mulheres. A ciência mostra que a exposição ao odor da transpiração masculina pode melhorar o humor, reduzir a tensão e até mesmo diminuir os níveis de estresse.

Para saber mais sobre como o suor masculino influencia o bem-estar feminino, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Antonela Braga divide opiniões após dizer que não pretende cursar faculdade pública: “Seria roubar vaga”

Morre Dale Webster, que quebrou o recorde após passar 40 anos surfando todos os dias

Maíra Cardi reflete sobre maternidade e celebra gravidez aos 42 anos