Estudo mostra que suor masculino tem efeito positivo no humor das mulheres

É fato: o suor masculino pode ter um efeito positivo no humor das mulheres. A ciência...

Portal Pop Mais|Do R7

É fato: o suor masculino pode ter um efeito positivo no humor das mulheres. A ciência mostra que a exposição ao odor da transpiração masculina pode melhorar o humor, reduzir a tensão e até mesmo diminuir os níveis de estresse.

Para saber mais sobre como o suor masculino influencia o bem-estar feminino, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

