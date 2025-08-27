Ex-amigo relata como Hytalo Santos teria dopado jovem em viagem Erick Neto, ex-amigo de Hytalo Santos, relatou ao “Profissão Repórter” nesta terça-feira (26) que o youtuber... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h39 ) twitter

Erick Neto, ex-amigo de Hytalo Santos, relatou ao “Profissão Repórter” nesta terça-feira (26) que o youtuber teria dopado uma adolescente durante uma viagem a São Paulo, em 2020.

