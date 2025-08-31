Logo R7.com
Ex-cunhada de Virginia Fonseca se explica após curtir post polêmico sobre look da influenciadora

Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo e ex-cunhada de Virginia Fonseca, virou assunto nas redes sociais...

Virginia Fonseca Portal Pop Mais

Thais Gebelein, esposa de Pedro Leonardo e ex-cunhada de Virginia Fonseca, virou assunto nas redes sociais no último sábado (30) após curtir uma publicação que criticava o figurino escolhido pela influenciadora na Festa do Peão de Barretos. O post classificava o look como “exagerado e vulgar”, o que gerou repercussão imediata entre fãs e internautas.

Para saber mais sobre essa polêmica e a resposta de Thais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

