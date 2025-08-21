Ex de Manoel Gomes é vista vendendo algodão-doce em São Paulo e desabafa: “Me reconstruindo”
Semanas após o término de seu relacionamento com o cantor Manoel Gomes, de 55 anos, conhecido pelo sucesso Caneta Azul, Diva Gomes foi flagrada vendendo algodão-doce pelas ruas de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes sociais, a própria confirmou ser ela quem aparece nas imagens.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!
