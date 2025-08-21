Ex de Manoel Gomes é vista vendendo algodão-doce em São Paulo e desabafa: “Me reconstruindo” Semanas após o término de seu relacionamento com o cantor Manoel Gomes, de 55 anos, conhecido... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex de Manoel Gomes é vista vendendo algodão-doce em São Paulo e desabafa: Portal Pop Mais

Semanas após o término de seu relacionamento com o cantor Manoel Gomes, de 55 anos, conhecido pelo sucesso Caneta Azul, Diva Gomes foi flagrada vendendo algodão-doce pelas ruas de São Paulo. Em vídeo que circula nas redes sociais, a própria confirmou ser ela quem aparece nas imagens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Felca ganha mais de 15 milhões de seguidores após denúncia de exploração infantil

Sindicato dos Artistas vai pagar enterro de Grande Otelo Filho

Bia Miranda revela que havia terminado com Gato Preto antes dele ser flagrado com duas mulheres