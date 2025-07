Ex-jogador da seleção brasileira de vôlei é assassinado; vídeo flagra o momento O ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Everton Pereira Fagundes da Conceição, de 46 anos, conhecido... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h18 ) twitter

O ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Everton Pereira Fagundes da Conceição, de 46 anos, conhecido pelo apelido de Everton ‘Boi’, foi morto a tiros dentro do próprio carro, no Bairro República do Líbano, em Cuiabá, nessa quinta-feira (10). Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostram o momento do crime.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

