Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, é condenado à prisão por ofensas a advogado
O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo...
O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a cumprir um ano, um mês e dez dias de prisão em regime aberto, além de pagar 26 dias-multa, por ofensas proferidas contra o advogado Roberto Leonessa. O incidente ocorreu durante participações de Correa em programas de entrevistas ao vivo.
O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a cumprir um ano, um mês e dez dias de prisão em regime aberto, além de pagar 26 dias-multa, por ofensas proferidas contra o advogado Roberto Leonessa. O incidente ocorreu durante participações de Correa em programas de entrevistas ao vivo.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: