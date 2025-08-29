Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, é condenado à prisão por ofensas a advogado O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h38 ) twitter

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, é condenado à prisão por ofensas a advogado Portal Pop Mais

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça de São Paulo a cumprir um ano, um mês e dez dias de prisão em regime aberto, além de pagar 26 dias-multa, por ofensas proferidas contra o advogado Roberto Leonessa. O incidente ocorreu durante participações de Correa em programas de entrevistas ao vivo.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

