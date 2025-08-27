Logo R7.com
Ex-MasterChef morre aos 37 anos

O chef Rafael Brito, de 37 anos, faleceu nesta terça-feira (26/8) após complicações de um câncer...

O chef Rafael Brito, de 37 anos, faleceu nesta terça-feira (26/8) após complicações de um câncer metastático. Conhecido por sua atuação nos bastidores de programas como MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ele vinha realizando sessões de quimioterapia e passou por uma cirurgia de emergência um dia antes da morte, mas não resistiu.

