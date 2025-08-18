Ex-NX Zero, Fi assume bateria em novo projeto alternativo
Fi, ex-baterista do NX Zero, já tem novo palco para mostrar seu talento: é na Deb...
Fi, ex-baterista do NX Zero, já tem novo palco para mostrar seu talento: é na Deb And The Mentals, banda de rock alternativo que acaba de lançar o EP “Old News”. Com seis faixas, o trabalho mistura grunge, punk e aquela energia que lembra o som de bandas como Paramore, mas com o tempero único do grupo brasileiro.
Fi, ex-baterista do NX Zero, já tem novo palco para mostrar seu talento: é na Deb And The Mentals, banda de rock alternativo que acaba de lançar o EP “Old News”. Com seis faixas, o trabalho mistura grunge, punk e aquela energia que lembra o som de bandas como Paramore, mas com o tempero único do grupo brasileiro.
Para saber mais sobre essa nova fase de Fi e o lançamento do EP, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa nova fase de Fi e o lançamento do EP, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: