Ex-NX Zero, Fi assume bateria em novo projeto alternativo

Fi, ex-baterista do NX Zero, já tem novo palco para mostrar seu talento: é na Deb...

Fi, ex-baterista do NX Zero, já tem novo palco para mostrar seu talento: é na Deb And The Mentals, banda de rock alternativo que acaba de lançar o EP “Old News”. Com seis faixas, o trabalho mistura grunge, punk e aquela energia que lembra o som de bandas como Paramore, mas com o tempero único do grupo brasileiro.

Para saber mais sobre essa nova fase de Fi e o lançamento do EP, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

