Ex-participante do ‘MasterChef’ morre em trágico acidente aos 38 anos

A influenciadora digital e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, morreu após um acidente de carro...

A influenciadora digital e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, morreu após um acidente de carro na cidade de Chihuahua, no México. A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada pelo irmão da cozinheira. Ela tinha 38 anos.

