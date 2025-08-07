Ex-participante do ‘MasterChef’ morre em trágico acidente aos 38 anos
A influenciadora digital e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, morreu após um acidente de carro...
A influenciadora digital e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, morreu após um acidente de carro na cidade de Chihuahua, no México. A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada pelo irmão da cozinheira. Ela tinha 38 anos.
A influenciadora digital e ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos, morreu após um acidente de carro na cidade de Chihuahua, no México. A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada pelo irmão da cozinheira. Ela tinha 38 anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa trágica notícia.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: