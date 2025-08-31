Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso em São Paulo dirigindo Lamborghini irregular
O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (31/8), em São Paulo, enquanto dirigia um Lamborghini Gallardo com diversas irregularidades. A abordagem ocorreu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste da capital paulista.
