Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso em São Paulo dirigindo Lamborghini irregular

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada...

Portal Pop Mais|Do R7

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (31/8), em São Paulo, enquanto dirigia um Lamborghini Gallardo com diversas irregularidades. A abordagem ocorreu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste da capital paulista.

