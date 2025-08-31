Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso em São Paulo dirigindo Lamborghini irregular O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h58 ) twitter

Ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques é preso em São Paulo dirigindo Lamborghini irregular Portal Pop Mais

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (31/8), em São Paulo, enquanto dirigia um Lamborghini Gallardo com diversas irregularidades. A abordagem ocorreu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste da capital paulista.

Para mais detalhes sobre essa polêmica prisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

