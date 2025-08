Ex-reality sofre queimaduras graves no rosto após tentar “expulsar parasita” com creme depilatório Brandi Glanville, ex-modelo e personalidade conhecida por sua participação no reality ‘Real Housewives of Beverly Hills’,... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h58 ) twitter

Brandi Glanville, ex-modelo e personalidade conhecida por sua participação no reality ‘Real Housewives of Beverly Hills’, voltou a gerar repercussão nas redes sociais após compartilhar um episódio inusitado e preocupante: aos 52 anos, ela sofreu queimaduras severas no rosto ao tentar usar um creme depilatório como forma de combater um suposto parasita que estaria deformando sua aparência. O resultado do experimento caseiro foi devastador.

