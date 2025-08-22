Exclusivo! Diogo Novaes comenta participação especial em ‘Dona de Mim’ Filho de Marcello e irmão de Pedro, Diogo Novaes marcou presença na novela das 19h, Dona... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h38 ) twitter

Filho de Marcello e irmão de Pedro, Diogo Novaes marcou presença na novela das 19h, Dona de Mim. Ele interpretou a versão jovem de Jacques, personagem de seu pai, em cenas de flashback de momentos decisivos do passado do vilão e da trama. Em entrevista exclusiva ao POP Mais, Diogo falou sobre a experiência de atuar no mesmo personagem que o pai, seus planos de atuação e sua paixão pela música e os próximos lançamentos com a banda Fuzê, onda canta e toca guitarra

