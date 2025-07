Exclusivo: melhor amiga de Preta Gil é amparada durante velório Tomada pela emoção, Malu Barbosa chorou durante a despedida de Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h39 ) twitter

Exclusivo: melhor amiga de Preta Gil é amparada durante velório

Tomada pela emoção, Malu Barbosa chorou durante a despedida de Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no velório realizado no Theatro Municipal do Rio. Em vídeo feito com exclusividade pelo POP Mais, é possível ver Malu muito abalada, sendo amparada por amigos ao lado do caixão.

Para mais detalhes sobre este momento emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

