Exclusivo! Veja a capa da parceria de Yan e Sorriso Maroto

A música “Fica com Deus” ganha uma versão oficial de Yan com Sorriso Maroto. Quando o refrão “seja feliz, fica com Deus. Se me der saudade, me liga. Adeus!” toca, o timbre carioca toma conta das redes sociais e pagodes pelo Brasil depois da versão de Yan viralizar. Agora, os artistas unem no lançamento da faixa que chega nas plataformas de música e vídeo no próximo dia 17 de julho, às 21h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa parceria incrível!

