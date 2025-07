Exclusivo! Veja a letra da parceria de Bruno Gadiol e Clau Bruno Gadiol dá sequência ao Ato 2 de seu álbum conceitual Gêmeos em Gêmeos com um dos encontros mais... Portal Pop Mais|Do R7 10/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h38 ) twitter

Bruno Gadiol dá sequência ao Ato 2 de seu álbum conceitual Gêmeos em Gêmeos com um dos encontros mais aguardados do pop nacional. Em parceria com Clau, o cantor lança “Não Era Amor, Foi Só Tesão”, uma faixa intensa que mergulha em relações desequilibradas e descompassadas. A música narra o confronto entre expectativa e realidade afetiva, com ambos os artistas interpretando lados opostos de um jogo emocional — ele quer mais do que uma paixão passageira; ela guarda distância por proteção.

