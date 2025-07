Exclusivo: veja a letra de “Paz e Dinheiro”, novo single do Guimace Após a estreia impactante da faixa “Dígitos”, com Frajadx, é a vez de Guimace ocupar o... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

guimace Paz e Dinheiro Portal Pop Mais

Após a estreia impactante da faixa “Dígitos”, com Frajadx, é a vez de Guimace ocupar o centro da cena no Studio Rec, novo projeto da gravadora 1Kilo, que aposta em uma proposta ousada: colocar o artista como protagonista absoluto da criação, com liberdade total para expressar sua essência. A faixa “Paz e Dinheiro” carrega uma mensagem direta e madura. Em versos sinceros, o artista fala sobre os sacrifícios necessários na busca pelo sucesso, a solidão do corre diário e o valor das conexões genuínas. Nascido e criado no Morro da Cruz, em São Gonçalo (RJ), Guimace é um artista autêntico, que carrega nas letras a alma de quem vive a realidade da rua.

Para saber mais sobre essa nova música e seu impacto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

“Tive um bebê e não tenho mais”: Whindersson emociona ao abrir o coração e relembrar morte do filho

Leão Lobo se emociona ao falar sobre as dificuldades em ser um pai homossexual: “Possibilidade não existia”

Em meio ao luto, Gilberto Gil se diverte com bisneta: “Tirando um sorriso do biso”