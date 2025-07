Exclusivo: veja a letra de “PRESSA”, single de estreia do VINI O cantor e compositor VINI faz sua estreia oficial na cena musical com o lançamento do... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h58 ) twitter

vini Portal Pop Mais

O cantor e compositor VINI faz sua estreia oficial na cena musical com o lançamento do single “PRESSA” na próxima quinta-feira, dia 24 de julho, nas plataformas digitais de música. A faixa conta com a participação especial do rapper Ramalho, conhecido pelo público após sua passagem pela primeira edição de um reality musical.

Para saber mais sobre essa nova fase do artista e a letra completa da canção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

