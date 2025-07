Exclusivo: veja a letra de “Se Não For Você”, parceria de Marco Baptista e Bryan Behr O cantor e compositor Marco Baptista lança hoje (31/7), seu novo single “Se Não For Você”,... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

Marco Baptista letra se não fosse você Portal Pop Mais

O cantor e compositor Marco Baptista lança hoje (31/7), seu novo single “Se Não For Você”, em parceria com o artista catarinense Bryan Behr. A faixa une duas das vozes mais expressivas da nova geração do pop leve em uma balada sobre entrega, amor sem reservas e a certeza de ter encontrado alguém que realmente importa. O audiovisual oficial será lançado na sexta-feira, ao meio-dia, com atmosfera intimista.

