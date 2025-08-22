Executivos do The Town compartilham dicas e expectativas para a segunda edição do festival A 15 dias da abertura de portões da segunda edição do The Town, os executivos do... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h39 ) twitter

A 15 dias da abertura de portões da segunda edição do The Town, os executivos do festival apontam suas expectativas e trazem olhares ainda não revelados sobre como o público pode viver cada momento na Cidade da Música sem perder um “frame”. De shows icônicos a novidades cenográficas e tecnológicas, passando por experiências de marcas e elementos visuais de tirar o fôlego, o The Town ganha vida sob a ótica de quem está no centro da construção desse espetáculo. As revelações vão de Lionel Richie e Mariah Carey no histórico dia 13, à aguardada apresentação dos Backstreet Boys, além da estreia do palco Quebrada, o espetáculo The Tower Experience, o momento inédito The Flight, pirotecnias, um circuito de selfies que cria memórias inesquecíveis e ainda um tour pelas ativações das marcas espalhadas pelo evento.

Para saber mais sobre as expectativas e novidades do festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

