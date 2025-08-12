Explosão em fábrica da Enaex deixa desaparecidos e feridos no Paraná
Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou sete pessoas desaparecidas e outras feridas na manhã desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros trabalha com a possibilidade de 15 vítimas no total, entre desaparecidos e feridos.
