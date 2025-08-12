Explosão em fábrica da Enaex deixa desaparecidos e feridos no Paraná Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba,... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Explosão em fábrica da Enaex deixa desaparecidos e feridos no Paraná Portal Pop Mais

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou sete pessoas desaparecidas e outras feridas na manhã desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros trabalha com a possibilidade de 15 vítimas no total, entre desaparecidos e feridos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Lucas Guimarães desabafa sobre pressão para paquerar: ‘Não tenho alma de quenga’

Juliana Oliveira pede indenização de R$ 150 mil em processo de Otávio Mesquita

Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MPPB