Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Explosão em fábrica da Enaex deixa desaparecidos e feridos no Paraná

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Explosão em fábrica da Enaex deixa desaparecidos e feridos no Paraná Portal Pop Mais

Uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou sete pessoas desaparecidas e outras feridas na manhã desta terça-feira (12). O Corpo de Bombeiros trabalha com a possibilidade de 15 vítimas no total, entre desaparecidos e feridos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.