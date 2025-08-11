Fã de Bad Bunny é morto a tiros em Porto Rico
Um fã do cantor Bad Bunny, identificado como Kevin Mares, foi morto a tiros na manhã deste domingo (11) em Porto Rico, após participar de uma festa na piscina na região de La Perla. Kevin, de 25 anos, havia planejado a viagem com a namorada e amigos há cerca de um ano para assistir ao show do artista, que aconteceria no domingo. A informação foi confirmada pela mãe de Kevin, Sandra, por meio de um amigo que fez a tradução.
