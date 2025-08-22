Fã relata medo de ter traição exposta em DVD de Ivete Sangalo e cantora rebate: ‘Mainha Coldplay’ Ivete Sangalo divertiu o público ao responder uma pergunta inusitada enviada por um fã que afirmou... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ivete Sangalo divertiu o público ao responder uma pergunta inusitada enviada por um fã que afirmou ter medo de ser flagrado cometendo uma traição durante a gravação de seu novo DVD, Clareou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Cidade japonesa propõe limitar uso de smartphones a duas horas por dia

João Silva atualiza estado de saúde de Faustão: “Já, já, está em casa”

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; vídeo