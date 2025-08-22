Logo R7.com
Fã relata medo de ter traição exposta em DVD de Ivete Sangalo e cantora rebate: ‘Mainha Coldplay’

Ivete Sangalo divertiu o público ao responder uma pergunta inusitada enviada por um fã que afirmou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ivete Sangalo divertiu o público ao responder uma pergunta inusitada enviada por um fã que afirmou ter medo de ser flagrado cometendo uma traição durante a gravação de seu novo DVD, Clareou.

