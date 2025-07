Fã revela como foi parar em camarim de Zezé Di Camargo: ‘Veio e me chamou’ Um momento inesperado marcou o fim de um dos shows recentes de Zezé Di Camargo e... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

zeze Portal Pop Mais

Um momento inesperado marcou o fim de um dos shows recentes de Zezé Di Camargo e está dando o que falar nas redes sociais. Ele acabou recebendo uma fã no camarim seu comportamento gerou críticas entre os internautas. Em meio à repercussão, a estudante de Medicina mineira Julyenne Ribeiro contou como acabou indo parar ao lado do artista, e revelou que o convite partiu do sertanejo.

Para saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Netflix revela imagens de drama com Rodrigo Santoro

Quem é você, Alice lança o single “gambito de belgrado”

Beyoncé supera US$2 bilhões em receita com turnês e quebra recorde