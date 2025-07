Fabiana Justus fala sobre expectativa em conhecer doador de medula: ‘Ansiedade’ A influenciadora Fabiana Justus comentou a respeito das expectativas para conhecer o doador de medula que... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 06h57 ) twitter

Fabiana Justus fala da expectativa em conhecer doador de medula Portal Pop Mais

A influenciadora Fabiana Justus comentou a respeito das expectativas para conhecer o doador de medula que a ajudou no tratamento de câncer. No ano passado, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide e recebeu o transplante dois meses depois. Atualmente, ela está em remissão da doença.

