Fábio Assunção relata assédio na infância: ‘Colocou a mão em mim’ O ator Fábio Assunção comentou, pela primeira vez, sobre um episódio de assédio que viveu na... Portal Pop Mais|Do R7 04/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ator Fábio Assunção comentou, pela primeira vez, sobre um episódio de assédio que viveu na infância. O relato foi feito durante uma entrevista concedida a um programa de televisão no último domingo (3). “Eu tive um vizinho quando era garoto, quando eu tinha uns oito, nove anos, que ele me chamou para ir para o apartamento dele em Santos. Eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. Daqui a pouco ele colocou a mão em mim, ele pegou e botou a mão e eu saí correndo”, contou.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Demi Lovato no Rock in Rio 2026? Saiba tudo

Morre a atriz Loni Anderson, ícone de séries de comédia dos anos 80

Revelado o ‘novo’ traje do Homem-Aranha