Famosos e fãs lamentam a morte do escritor Luis Fernando Veríssimo O escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos.... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 08h17 )

O escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos. Ele estava internado havia cerca de duas semanas para tratar uma pneumonia.

Para mais detalhes sobre as homenagens e o legado de Luis Fernando Veríssimo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

