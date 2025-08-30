Logo R7.com
Famosos e fãs lamentam a morte do escritor Luis Fernando Veríssimo

O escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos....

O escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado (30), em Porto Alegre, aos 88 anos. Ele estava internado havia cerca de duas semanas para tratar uma pneumonia.

