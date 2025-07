Fãs e admiradores se despedem de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio Uma despedida pública de Preta Gil reuniu centenas de fãs nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h37 ) twitter

Fãs e admiradores se despedem de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio Portal Pop Mais

Uma despedida pública de Preta Gil reuniu centenas de fãs nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio, na Cinelândia. A cerimônia foi organizada pela família da cantora e aberta ao público entre 9h e 13h. O velório atraiu admiradores de vários cantos do país, que chegaram cedo ao local para prestar homenagens.

