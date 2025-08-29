Fãs encontram “easter eggs” em anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce; veja quais
O anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou as redes sociais nesta semana....
O anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou as redes sociais nesta semana. O casal compartilhou uma série de fotos no Instagram, mas o que parecia ser apenas um momento íntimo logo se transformou em um festival de teorias. Para os fãs da cantora, conhecidos por desvendar pistas escondidas em seus projetos, os registros carregam muito mais significado do que apenas um pedido de casamento.
O anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou as redes sociais nesta semana. O casal compartilhou uma série de fotos no Instagram, mas o que parecia ser apenas um momento íntimo logo se transformou em um festival de teorias. Para os fãs da cantora, conhecidos por desvendar pistas escondidas em seus projetos, os registros carregam muito mais significado do que apenas um pedido de casamento.
Para saber mais sobre as teorias e detalhes do noivado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre as teorias e detalhes do noivado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: