Fãs encontram "easter eggs" em anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce; veja quais O anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou as redes sociais nesta semana.... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h59 )

Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce Portal Pop Mais

O anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou as redes sociais nesta semana. O casal compartilhou uma série de fotos no Instagram, mas o que parecia ser apenas um momento íntimo logo se transformou em um festival de teorias. Para os fãs da cantora, conhecidos por desvendar pistas escondidas em seus projetos, os registros carregam muito mais significado do que apenas um pedido de casamento.

Para saber mais sobre as teorias e detalhes do noivado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

