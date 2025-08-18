Logo R7.com
Faustão deixa a UTI mas segue internado

Faustão deixa a UTI mas segue internado

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico,...

O apresentador Faustão Portal Pop Mais

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico, ele apresenta evolução positiva no estado de saúde.

