Faustão deixa a UTI mas segue internado O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico,... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h19 )

O apresentador Faustão Portal Pop Mais

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico, ele apresenta evolução positiva no estado de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do apresentador!

