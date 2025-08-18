Faustão deixa a UTI mas segue internado
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico,...
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico, ele apresenta evolução positiva no estado de saúde.
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, deixou a UTI nesta segunda-feira (18). Segundo o boletim médico, ele apresenta evolução positiva no estado de saúde.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do apresentador!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do apresentador!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: