Faustão é extubado e quadro evolui bem O estado de saúde do apresentador Fausto Silva segue evoluindo positivamente Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 10/08/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faustão na Band

O estado de saúde do apresentador Fausto Silva segue evoluindo positivamente. Após as duas cirurgias, fígado e rim, realizadas entre quarta (6/8) e quinta-feira (7/8), ele foi extubado ontem, sábado (9/8). A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco e confirmada ao POP Mais pela assessoria do apresentador.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.