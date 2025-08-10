Logo R7.com
Faustão é extubado e quadro evolui bem

O estado de saúde do apresentador Fausto Silva segue evoluindo positivamente

O estado de saúde do apresentador Fausto Silva segue evoluindo positivamente. Após as duas cirurgias, fígado e rim, realizadas entre quarta (6/8) e quinta-feira (7/8), ele foi extubado ontem, sábado (9/8). A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco e confirmada ao POP Mais pela assessoria do apresentador.

