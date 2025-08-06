Logo R7.com
Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa

João Silva, filho do apresentador Faustão, cancelou de última hora uma grande festa que estava marcada...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Faustão

João Silva, filho do apresentador Faustão, cancelou de última hora uma grande festa que estava marcada para acontecer na noite desta quinta-feira (7/8).

Para mais detalhes sobre a situação de Faustão e o cancelamento da festa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

