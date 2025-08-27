Logo R7.com
Felca diz qual caso mais chocou durante investigação para vídeo de adultização: ‘Mãe monetizava sexualização da filha’

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, revelou em entrevista ao programa Conversa com Bial...

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, revelou em entrevista ao programa Conversa com Bial que o caso de exploração infantil que mais o chocou durante a produção de seu vídeo viral sobre a “adultização” de menores nas redes sociais foi o de uma mãe que usava a própria filha para vender conteúdo sexualizado na internet.

