Felca diz qual caso mais chocou durante investigação para vídeo de adultização: ‘Mãe monetizava sexualização da filha’ O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, revelou em entrevista ao programa Conversa com Bial... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h17 ) twitter

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, revelou em entrevista ao programa Conversa com Bial que o caso de exploração infantil que mais o chocou durante a produção de seu vídeo viral sobre a “adultização” de menores nas redes sociais foi o de uma mãe que usava a própria filha para vender conteúdo sexualizado na internet.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa chocante revelação!

