Felca é chamado de “herói” nas redes sociais após prisão de Hytalo Santos: “Influencer de verdade”

A prisão de Hytalo Santos, ocorrida nesta sexta-feira (15/8) em São Paulo, gerou uma onda de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

A prisão de Hytalo Santos, ocorrida nesta sexta-feira (15/8) em São Paulo, gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Entre eles, muitos internautas aproveitaram o momento para exaltar o trabalho do youtuber Felca, apontado como um dos responsáveis por dar visibilidade ao caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Últimas


