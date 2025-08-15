Felca é chamado de “herói” nas redes sociais após prisão de Hytalo Santos: “Influencer de verdade” A prisão de Hytalo Santos, ocorrida nesta sexta-feira (15/8) em São Paulo, gerou uma onda de... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

A prisão de Hytalo Santos, ocorrida nesta sexta-feira (15/8) em São Paulo, gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Entre eles, muitos internautas aproveitaram o momento para exaltar o trabalho do youtuber Felca, apontado como um dos responsáveis por dar visibilidade ao caso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Hytalo Santos e marido podem ter destruído provas, aponta juiz

Vídeo mostra a casa em que Hytalo Santos foi preso em São Paulo

Quem é Euro, marido de Hytalo Santos, preso em São Paulo junto com o influenciador