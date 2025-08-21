Logo R7.com
Felca é pressionado a investigar casal Bia Miranda e Gato Preto após polêmicas

Após o vídeo “Adultização” ganhar grande repercussão nas redes sociais, internautas estão pedindo que o youtuber Felca investigue outros influenciadores digitais. E nesta quarta-feira (20), o foco das atenções recaiu sobre o casal Bia Miranda e Gato Preto, que se envolveu em um grave acidente de carro na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as reações do público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

