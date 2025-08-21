Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Felca ganha mais de 15 milhões de seguidores após denúncia de exploração infantil

O influenciador Felca registrou um crescimento expressivo em suas redes sociais após a publicação de um...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

O influenciador Felca registrou um crescimento expressivo em suas redes sociais após a publicação de um vídeo sobre adultização de crianças e adolescentes, que repercutiu nacionalmente, mobilizou parlamentares e resultou na prisão do também influenciador Hytalo Santos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.