Felca ganha mais de 15 milhões de seguidores após denúncia de exploração infantil

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

O influenciador Felca registrou um crescimento expressivo em suas redes sociais após a publicação de um vídeo sobre adultização de crianças e adolescentes, que repercutiu nacionalmente, mobilizou parlamentares e resultou na prisão do também influenciador Hytalo Santos.

