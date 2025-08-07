Felca processa mais de 200 perfis por acusações falsas
Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca,entrou com um processo contra 233 perfis da plataforma X (antigo...
Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, entrou com um processo contra 233 perfis da plataforma X (antigo Twitter). A iniciativa jurídica visa responsabilizar usuários que o teriam acusado ou relacionado o seu nome de forma direta ou indireta, ao crime de pedofilia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
