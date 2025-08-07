Logo R7.com
Felca processa mais de 200 perfis por acusações falsas

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca,entrou com um processo contra 233 perfis da plataforma X (antigo...

Felca processou perfis que associaram seu nome ao crime de pedofilia. Portal Pop Mais

Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, entrou com um processo contra 233 perfis da plataforma X (antigo Twitter). A iniciativa jurídica visa responsabilizar usuários que o teriam acusado ou relacionado o seu nome de forma direta ou indireta, ao crime de pedofilia.

A iniciativa jurídica visa responsabilizar usuários que o teriam acusado ou relacionado o seu nome de forma direta ou indireta, ao crime de pedofilia.

