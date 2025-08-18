Felca recebe ameaças na internet após denuncia a Hytalo Santos e justiça obriga Google a revelar autor em 24h O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google quebre o sigilo e... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felca recebe ameaças na internet após denuncia a Hytalo Santos e justiça obriga Google a revelar autor em 24h Portal Pop Mais

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google quebre o sigilo e forneça, em até 24 horas, os dados do usuário que enviou ameaças de morte ao youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação alarmante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

‘A Mulher da Casa Abandonada’: Como estão Rene e Margarida Bonetti?

Ex-NX Zero, Fi assume bateria em novo projeto alternativo

Após fotos da mão deformada, ex-modelo é vista vasculhando lixo em Los Angeles