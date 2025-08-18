Logo R7.com
Felca recebe ameaças na internet após denuncia a Hytalo Santos e justiça obriga Google a revelar autor em 24h

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google quebre o sigilo e...

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google quebre o sigilo e forneça, em até 24 horas, os dados do usuário que enviou ameaças de morte ao youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

