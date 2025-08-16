Fernanda Paes Leme fala sobre afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: “É chato”
Um mês depois de levantar a polêmica sobre o distanciamento natural de Giovanna Ewbank, 38, e...
Um mês depois de levantar a polêmica sobre o distanciamento natural de Giovanna Ewbank, 38, e Bruno Gagliasso, 43, durante seu podcast, Fernanda Paes Leme, 42, voltou a ser pressionada a falar sobre o assunto. A atriz foi cercada por jornalistas no último sábado (16), quando apareceu no shopping Villa Olímpia, em São Paulo, para prestigiar a sessão do espetáculo infantil Masha e o Urso.
Para saber mais sobre a opinião de Fernanda e os detalhes dessa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
