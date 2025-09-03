Fernanda Stroschein, noiva de MC Guimê, revela diagnóstico de cefaleia durante gestação: “Arrancar a cabeça” MC Guimê e sua noiva, a influenciadora Fernanda Stroschein, voltaram às redes sociais nesta terça-feira (2)... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 17h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h38 ) twitter

Fernanda Stroschein, noiva de MC Guimê, revela diagnóstico de cefaleia durante gestação: Portal Pop Mais

MC Guimê e sua noiva, a influenciadora Fernanda Stroschein, voltaram às redes sociais nesta terça-feira (2) para compartilhar um episódio delicado vivido nos últimos dias. Grávida de sete meses de Yarin, a mamãe relatou ter enfrentado dores de cabeça intensas que a levaram ao hospital e a consultas com especialistas.

Para saber mais sobre essa história emocionante e os detalhes do tratamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

