Fernanda Torres é destaque no júri do Festival de Veneza 2025; vídeo O Festival de Cinema de Veneza começou nesta quarta-feira (27) e já ganhou destaque nas redes... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h39 )

Fernanda Torres representará o Brasil no júri do Festival de Veneza 2025 Portal Pop Mais

O Festival de Cinema de Veneza começou nesta quarta-feira (27) e já ganhou destaque nas redes antes mesmo de qualquer estreia: imagens de Fernanda Torres no tapete vermelho começaram a circular e rapidamente viralizaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a participação de Fernanda no festival!

