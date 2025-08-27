Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Fernanda Torres é destaque no júri do Festival de Veneza 2025; vídeo

O Festival de Cinema de Veneza começou nesta quarta-feira (27) e já ganhou destaque nas redes...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Fernanda Torres representará o Brasil no júri do Festival de Veneza 2025 Portal Pop Mais

O Festival de Cinema de Veneza começou nesta quarta-feira (27) e já ganhou destaque nas redes antes mesmo de qualquer estreia: imagens de Fernanda Torres no tapete vermelho começaram a circular e rapidamente viralizaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a participação de Fernanda no festival!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.