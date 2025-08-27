Logo R7.com
Festival de Veneza 2025: confira os looks dos famosos

O tradicional tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza já começou a receber grandes estrelas...

O tradicional tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza já começou a receber grandes estrelas da sétima arte para a cerimônia de abertura da edição 2025, que terá como destaque a pré-estreia do aguardado longa La Grazia. Entre os primeiros a cruzarem o red carpet estão nomes como Fernanda Torres, Tilda Swinton, Cate Blanchett e o lendário cineasta Werner Herzog.

