Festival de Veneza 2025: confira os looks dos famosos O tradicional tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza já começou a receber grandes estrelas... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h18 )

O tradicional tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza já começou a receber grandes estrelas da sétima arte para a cerimônia de abertura da edição 2025, que terá como destaque a pré-estreia do aguardado longa La Grazia. Entre os primeiros a cruzarem o red carpet estão nomes como Fernanda Torres, Tilda Swinton, Cate Blanchett e o lendário cineasta Werner Herzog.

Para mais detalhes sobre os looks e os momentos marcantes do festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

