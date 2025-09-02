Festival do Rio exibirá ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura cotado ao Oscar
O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio,...
O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.
O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.
Para mais detalhes sobre este emocionante filme e o festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este emocionante filme e o festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: