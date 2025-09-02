Festival do Rio exibirá ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura cotado ao Oscar O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio,... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Agente Secreto Portal Pop Mais

O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.

Para mais detalhes sobre este emocionante filme e o festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Morre David Keighley, cocriador do formato IMAX

Anne Hathaway briga com paparazzi no set de “O Diabo Veste Prada 2”; veja vídeo

Prestes a desembarcar em SP para jogo da NFL, Taylor Swift é considerada “talismã” do Corinthians; entenda