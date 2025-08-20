Filha de Brandon Blackstock presta homenagem emocionante após a morte do pai
A família de Brandon Blackstock, ex de Kelly Clarkson, ainda se recupera de sua morte trágica....
A família de Brandon Blackstock, ex de Kelly Clarkson, ainda se recupera de sua morte trágica. Sua filha, Savannah, publicou uma mensagem comovente nas redes sociais, revelando o significado que o pai tinha em sua vida.
A família de Brandon Blackstock, ex de Kelly Clarkson, ainda se recupera de sua morte trágica. Sua filha, Savannah, publicou uma mensagem comovente nas redes sociais, revelando o significado que o pai tinha em sua vida.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: