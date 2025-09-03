Filha de Heath Ledger e Michelle Williams faz rara aparição aos 19 anos em Nova York O ator faleceu em 2008. Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 11h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h19 ) twitter

Matilda Ledger, filha do ator Heath Ledger (1979–2008) e da atriz Michelle Williams, foi vista em uma rara aparição pública em Nova York. Aos 19 anos, a jovem chamou atenção durante uma tarde de compras e passeio de bicicleta, impressionando pela semelhança com o pai.

Para saber mais sobre essa aparição surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

