Filha de Heath Ledger e Michelle Williams faz rara aparição aos 19 anos em Nova York
O ator faleceu em 2008.
Matilda Ledger, filha do ator Heath Ledger (1979–2008) e da atriz Michelle Williams, foi vista em uma rara aparição pública em Nova York. Aos 19 anos, a jovem chamou atenção durante uma tarde de compras e passeio de bicicleta, impressionando pela semelhança com o pai.
Matilda Ledger, filha do ator Heath Ledger (1979–2008) e da atriz Michelle Williams, foi vista em uma rara aparição pública em Nova York. Aos 19 anos, a jovem chamou atenção durante uma tarde de compras e passeio de bicicleta, impressionando pela semelhança com o pai.
Para saber mais sobre essa aparição surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa aparição surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: