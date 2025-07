Filha do piloto do avião de Marília Mendonça desabafa sobre seguro: “Injustiça” Nesta terça-feira (25), Vitória Drumond Medeiros, filha de Geraldo Medeiros Júnior, que pilotava o avião que... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h58 ) twitter

Nesta terça-feira (25), Vitória Drumond Medeiros, filha de Geraldo Medeiros Júnior, que pilotava o avião que levava Marília Mendonça no dia da trajédia, voltou a se manifestar nas redes sociais, a respeito da divisão do dinheiro do seguro. Ela frisou que os valores deveriam ser repartidos de forma igualitária e explicou que famílias das vítimas do acidente se mantiveram em silêncio por conta do luto vivido pelas perdas dos parentes.

Para entender todos os detalhes desse desabafo e a polêmica em torno do seguro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

