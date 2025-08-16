Filho de Carla Perez e Xanddy impressiona ao levantar 540 kg em agachamento e ganha elogios
Parece que a genética poderosa de Carla Perez e Xanddy não se limita apenas ao talento...
Parece que a genética poderosa de Carla Perez e Xanddy não se limita apenas ao talento artístico. O filho mais velho do casal, Victor Alexandre, de 21 anos, deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar um treino de força que parecia cena de filme.
Parece que a genética poderosa de Carla Perez e Xanddy não se limita apenas ao talento artístico. O filho mais velho do casal, Victor Alexandre, de 21 anos, deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar um treino de força que parecia cena de filme.
Para saber mais sobre essa impressionante conquista e a rotina de treinos de Victor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa impressionante conquista e a rotina de treinos de Victor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: