Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filho de Carla Perez e Xanddy impressiona ao levantar 540 kg em agachamento e ganha elogios

Parece que a genética poderosa de Carla Perez e Xanddy não se limita apenas ao talento...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Parece que a genética poderosa de Carla Perez e Xanddy não se limita apenas ao talento artístico. O filho mais velho do casal, Victor Alexandre, de 21 anos, deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar um treino de força que parecia cena de filme.

Para saber mais sobre essa impressionante conquista e a rotina de treinos de Victor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.